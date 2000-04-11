uwu (UWU) Tokenomics Få vigtig indsigt i uwu (UWU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

uwu (UWU) Information This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library).

uwu (UWU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for uwu (UWU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Samlet udbud $ 996.87M $ 996.87M $ 996.87M Cirkulerende forsyning $ 996.87M $ 996.87M $ 996.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Alle tiders Høj: $ 0.00260909 $ 0.00260909 $ 0.00260909 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om uwu (UWU) pris

uwu (UWU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for uwu (UWU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UWU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UWU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UWU's tokenomics, kan du udforske UWU tokens live-pris!

