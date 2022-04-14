UwU Lend (UWU) Tokenomics Få vigtig indsigt i UwU Lend (UWU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UwU Lend (UWU) Information UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol. Officiel hjemmeside: https://www.uwulend.fi/

UwU Lend (UWU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UwU Lend (UWU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.10K $ 71.10K $ 71.10K Samlet udbud $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Cirkulerende forsyning $ 10.77M $ 10.77M $ 10.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.68K $ 105.68K $ 105.68K Alle tiders Høj: $ 380.72 $ 380.72 $ 380.72 Alle tiders Lav: $ 0.00373277 $ 0.00373277 $ 0.00373277 Nuværende pris: $ 0.00660499 $ 0.00660499 $ 0.00660499 Få mere at vide om UwU Lend (UWU) pris

UwU Lend (UWU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UwU Lend (UWU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UWU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UWU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UWU's tokenomics, kan du udforske UWU tokens live-pris!

