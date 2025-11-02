UdvekslingDEX+
Den direkte UWU 69 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid UWU69 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UWU69 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om UWU69

UWU69 Prisinfo

Hvad er UWU69

UWU69 Officiel hjemmeside

UWU69 Tokenomics

UWU69 Prisprognose

UWU 69 Pris (UWU69)

1 UWU69 til USD direkte pris:

$0.00021756
$0.00021756
+2.20%1D
UWU 69 (UWU69) Live prisdiagram
UWU 69 (UWU69) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00231136
$ 0.00231136

$ 0
$ 0

-1.24%

+2.22%

-42.96%

-42.96%

UWU 69 (UWU69) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har UWU69 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UWU69s højeste pris nogensinde er $ 0.00231136, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, UWU69 har ændret sig med -1.24% i løbet af den sidste time, +2.22% i løbet af 24 timer og -42.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UWU 69 (UWU69) Markedsinformation

$ 215.61K
$ 215.61K

--
--

$ 215.61K
$ 215.61K

991.02M
991.02M

991,024,050.952761
991,024,050.952761

Den nuværende markedsværdi på UWU 69 er $ 215.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UWU69 er 991.02M, med et samlet udbud på 991024050.952761. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 215.61K.

UWU 69 (UWU69) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af UWU 69 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af UWU 69 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af UWU 69 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af UWU 69 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.22%
30 dage$ 0-70.90%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

UWU 69 (UWU69) Ressource

Officiel hjemmeside

UWU 69 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil UWU 69 (UWU69) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine UWU 69 (UWU69) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for UWU 69.

Tjek UWU 69 prisprediktion nu!

UWU69 til lokale valutaer

UWU 69 (UWU69) Tokenomics

At forstå tokenomics for UWU 69 (UWU69) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UWU69 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om UWU 69 (UWU69)

Hvor meget er UWU 69 (UWU69) værd i dag?
Den direkte UWU69 pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UWU69 til USD pris?
Den aktuelle pris på UWU69til USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af UWU 69?
Markedsværdien for UWU69 er $ 215.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UWU69?
Den cirkulerende forsyning af UWU69 er 991.02M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UWU69?
UWU69 opnåede en ATH-pris på 0.00231136 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UWU69?
UWU69 så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for UWU69?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UWU69 er -- USD.
Bliver UWU69 højere i år?
UWU69 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UWU69 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:05:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

