Utility Web3Shot (UW3S) Information "Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport." Officiel hjemmeside: https://web3shot.io Hvidbog: https://web3shot.gitbook.io/web3shot/ Køb UW3S nu!

Utility Web3Shot (UW3S) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Utility Web3Shot (UW3S), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 24.70M $ 24.70M $ 24.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 567.42M $ 567.42M $ 567.42M Alle tiders Høj: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Alle tiders Lav: $ 0.02451666 $ 0.02451666 $ 0.02451666 Nuværende pris: $ 0.056737 $ 0.056737 $ 0.056737 Få mere at vide om Utility Web3Shot (UW3S) pris

Utility Web3Shot (UW3S) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Utility Web3Shot (UW3S) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UW3S tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UW3S tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UW3S's tokenomics, kan du udforske UW3S tokens live-pris!

