Ustream Coin (USTREAM) Tokenomics

Ustream Coin (USTREAM) Information Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Køb USTREAM nu!

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ustream Coin (USTREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.72K $ 201.72K $ 201.72K Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 201.72K $ 201.72K $ 201.72K Alle tiders Høj: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020177 $ 0.00020177 $ 0.00020177 Få mere at vide om Ustream Coin (USTREAM) pris

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ustream Coin (USTREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USTREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USTREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USTREAM's tokenomics, kan du udforske USTREAM tokens live-pris!

