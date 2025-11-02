UselessAni (USELESSANI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000653 $ 0.00000653 $ 0.00000653 24H lav $ 0.00000662 $ 0.00000662 $ 0.00000662 24H høj 24H lav $ 0.00000653$ 0.00000653 $ 0.00000653 24H høj $ 0.00000662$ 0.00000662 $ 0.00000662 All Time High $ 0.00006021$ 0.00006021 $ 0.00006021 Laveste pris $ 0.00000576$ 0.00000576 $ 0.00000576 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -4.52% Prisændring (7D) -4.52%

UselessAni (USELESSANI) realtidsprisen er $0.0000066. I løbet af de sidste 24 timer har USELESSANI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000653 og et højdepunkt på $ 0.00000662, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USELESSANIs højeste pris nogensinde er $ 0.00006021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000576.

Når det gælder kortsigtet performance, USELESSANI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -4.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UselessAni (USELESSANI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Cirkulationsforsyning 998.89M 998.89M 998.89M Samlet Udbud 998,889,485.61631 998,889,485.61631 998,889,485.61631

Den nuværende markedsværdi på UselessAni er $ 6.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USELESSANI er 998.89M, med et samlet udbud på 998889485.61631. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.59K.