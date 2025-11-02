USEFUL COIN (USEFUL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00012124 $ 0.00012124 $ 0.00012124 24H lav $ 0.00012685 $ 0.00012685 $ 0.00012685 24H høj 24H lav $ 0.00012124$ 0.00012124 $ 0.00012124 24H høj $ 0.00012685$ 0.00012685 $ 0.00012685 All Time High $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 Laveste pris $ 0.00011418$ 0.00011418 $ 0.00011418 Prisændring (1H) -0.66% Prisændring (1D) -0.08% Prisændring (7D) +0.38% Prisændring (7D) +0.38%

USEFUL COIN (USEFUL) realtidsprisen er $0.00012473. I løbet af de sidste 24 timer har USEFUL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012124 og et højdepunkt på $ 0.00012685, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USEFULs højeste pris nogensinde er $ 0.00392976, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00011418.

Når det gælder kortsigtet performance, USEFUL har ændret sig med -0.66% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og +0.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USEFUL COIN (USEFUL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 124.71K$ 124.71K $ 124.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 124.71K$ 124.71K $ 124.71K Cirkulationsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Samlet Udbud 999,709,716.094225 999,709,716.094225 999,709,716.094225

Den nuværende markedsværdi på USEFUL COIN er $ 124.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USEFUL er 999.71M, med et samlet udbud på 999709716.094225. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 124.71K.