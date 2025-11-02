USDZ (USDZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.81906 $ 0.81906 $ 0.81906 24H lav $ 0.828269 $ 0.828269 $ 0.828269 24H høj 24H lav $ 0.81906$ 0.81906 $ 0.81906 24H høj $ 0.828269$ 0.828269 $ 0.828269 All Time High $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Laveste pris $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Prisændring (1H) +0.59% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) -3.26% Prisændring (7D) -3.26%

USDZ (USDZ) realtidsprisen er $0.82435. I løbet af de sidste 24 timer har USDZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.81906 og et højdepunkt på $ 0.828269, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDZs højeste pris nogensinde er $ 1.16, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.428493.

Når det gælder kortsigtet performance, USDZ har ændret sig med +0.59% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og -3.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USDZ (USDZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 247.09K$ 247.09K $ 247.09K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 247.09K$ 247.09K $ 247.09K Cirkulationsforsyning 300.00K 300.00K 300.00K Samlet Udbud 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Den nuværende markedsværdi på USDZ er $ 247.09K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDZ er 300.00K, med et samlet udbud på 300000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 247.09K.