USDtb (USDTB) Information USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock's BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Officiel hjemmeside: https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USDtb (USDTB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Samlet udbud $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Cirkulerende forsyning $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Alle tiders Høj: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Alle tiders Lav: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om USDtb (USDTB) pris

USDtb (USDTB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USDtb (USDTB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDTB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDTB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDTB's tokenomics, kan du udforske USDTB tokens live-pris!

