USD CoinVertible (USDCV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999225 $ 0.999225 $ 0.999225 24H lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H høj 24H lav $ 0.999225$ 0.999225 $ 0.999225 24H høj $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Laveste pris $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) -0.01% Prisændring (7D) -0.05% Prisændring (7D) -0.05%

USD CoinVertible (USDCV) realtidsprisen er $0.999506. I løbet af de sidste 24 timer har USDCV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999225 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDCVs højeste pris nogensinde er $ 1.13, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.978779.

Når det gælder kortsigtet performance, USDCV har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og -0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Cirkulationsforsyning 8.90M 8.90M 8.90M Samlet Udbud 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

Den nuværende markedsværdi på USD CoinVertible er $ 8.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDCV er 8.90M, med et samlet udbud på 8900300.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.90M.