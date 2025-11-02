UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte USD CoinVertible pris i dag er 0.999506 USD. Følg med i realtid USDCV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDCV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte USD CoinVertible pris i dag er 0.999506 USD. Følg med i realtid USDCV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDCV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USDCV

USDCV Prisinfo

Hvad er USDCV

USDCV Officiel hjemmeside

USDCV Tokenomics

USDCV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

USD CoinVertible Logo

USD CoinVertible Pris (USDCV)

Ikke noteret

1 USDCV til USD direkte pris:

$0.999589
$0.999589$0.999589
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
USD CoinVertible (USDCV) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:54 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.999225
$ 0.999225$ 0.999225
24H lav
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H høj

$ 0.999225
$ 0.999225$ 0.999225

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.978779
$ 0.978779$ 0.978779

-0.04%

-0.01%

-0.05%

-0.05%

USD CoinVertible (USDCV) realtidsprisen er $0.999506. I løbet af de sidste 24 timer har USDCV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999225 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDCVs højeste pris nogensinde er $ 1.13, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.978779.

Når det gælder kortsigtet performance, USDCV har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og -0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

USD CoinVertible (USDCV) Markedsinformation

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

8.90M
8.90M 8.90M

8,900,300.0
8,900,300.0 8,900,300.0

Den nuværende markedsværdi på USD CoinVertible er $ 8.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDCV er 8.90M, med et samlet udbud på 8900300.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.90M.

USD CoinVertible (USDCV) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af USD CoinVertible til USD $ -0.0001745146343003.
I de sidste 30 dage var prisændringen af USD CoinVertible til USD $ -0.0031202578.
I de sidste 60 dage var prisændringen af USD CoinVertible til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af USD CoinVertible til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0001745146343003-0.01%
30 dage$ -0.0031202578-0.31%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

USD CoinVertible (USDCV) Ressource

Officiel hjemmeside

USD CoinVertible Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil USD CoinVertible (USDCV) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine USD CoinVertible (USDCV) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for USD CoinVertible.

Tjek USD CoinVertible prisprediktion nu!

USDCV til lokale valutaer

USD CoinVertible (USDCV) Tokenomics

At forstå tokenomics for USD CoinVertible (USDCV) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDCV Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om USD CoinVertible (USDCV)

Hvor meget er USD CoinVertible (USDCV) værd i dag?
Den direkte USDCV pris i USD er 0.999506 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USDCV til USD pris?
Den aktuelle pris på USDCVtil USD er $ 0.999506. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af USD CoinVertible?
Markedsværdien for USDCV er $ 8.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USDCV?
Den cirkulerende forsyning af USDCV er 8.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDCV?
USDCV opnåede en ATH-pris på 1.13 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDCV?
USDCV så en ATL-pris på 0.978779 USD.
Hvad er handelsvolumen for USDCV?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USDCV er -- USD.
Bliver USDCV højere i år?
USDCV kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDCV prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:54 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,987.00
$109,987.00$109,987.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02822
$0.02822$0.02822

-6.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,987.00
$109,987.00$109,987.00

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-0.63%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.33
$71.33$71.33

+0.59%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.794
$19.794$19.794

+3.60%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07759
$0.07759$0.07759

+55.18%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038764
$0.0038764$0.0038764

+90.04%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005484
$0.00005484$0.00005484

+86.40%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0019
$0.0019$0.0019

+46.15%