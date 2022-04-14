Us Usach (USACH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Us Usach (USACH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Us Usach (USACH) Information The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit. Officiel hjemmeside: https://usachmeme.com/ Køb USACH nu!

Us Usach (USACH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Us Usach (USACH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.95K $ 99.95K $ 99.95K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.95K $ 99.95K $ 99.95K Alle tiders Høj: $ 0.00108143 $ 0.00108143 $ 0.00108143 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010006 $ 0.00010006 $ 0.00010006 Få mere at vide om Us Usach (USACH) pris

Us Usach (USACH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Us Usach (USACH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USACH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USACH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USACH's tokenomics, kan du udforske USACH tokens live-pris!

