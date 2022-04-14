US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomics Få vigtig indsigt i US Degen Index 6900 (DXY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

US Degen Index 6900 (DXY) Information On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Officiel hjemmeside: https://dxy6900.vip/ Køb DXY nu!

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for US Degen Index 6900 (DXY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Alle tiders Høj: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 Alle tiders Lav: $ 0.0001369 $ 0.0001369 $ 0.0001369 Nuværende pris: $ 0.00361908 $ 0.00361908 $ 0.00361908 Få mere at vide om US Degen Index 6900 (DXY) pris

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for US Degen Index 6900 (DXY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DXY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DXY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DXY's tokenomics, kan du udforske DXY tokens live-pris!

