US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomics

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Information Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/2yFiCwdLiUfxq9PcNXQvu16QdgBFniCJP8P8gEXNpump Køb REBA nu!

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.07K $ 31.07K $ 31.07K Samlet udbud $ 690.08M $ 690.08M $ 690.08M Cirkulerende forsyning $ 690.08M $ 690.08M $ 690.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.07K $ 31.07K $ 31.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) pris

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REBA's tokenomics, kan du udforske REBA tokens live-pris!

REBA Prisprediktion Vil du vide, hvor REBA måske er på vej hen? Vores REBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REBA Tokens prisprediktion nu!

