Urolithin A ($URO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Urolithin A ($URO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Urolithin A ($URO) Information $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Officiel hjemmeside: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Hvidbog: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Køb $URO nu!

Urolithin A ($URO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Urolithin A ($URO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Samlet udbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerende forsyning $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Alle tiders Høj: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 Alle tiders Lav: $ 0.00139615 $ 0.00139615 $ 0.00139615 Nuværende pris: $ 0.00188699 $ 0.00188699 $ 0.00188699 Få mere at vide om Urolithin A ($URO) pris

Urolithin A ($URO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Urolithin A ($URO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $URO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $URO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $URO's tokenomics, kan du udforske $URO tokens live-pris!

$URO Prisprediktion Vil du vide, hvor $URO måske er på vej hen? Vores $URO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $URO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!