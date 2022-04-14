upsidedowncat (USDCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i upsidedowncat (USDCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

upsidedowncat (USDCAT) Information "Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment. Officiel hjemmeside: https://www.upsidedowncat.xyz/ Køb USDCAT nu!

upsidedowncat (USDCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for upsidedowncat (USDCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 203.95K $ 203.95K $ 203.95K Samlet udbud $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Cirkulerende forsyning $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.95K $ 203.95K $ 203.95K Alle tiders Høj: $ 0.00063135 $ 0.00063135 $ 0.00063135 Alle tiders Lav: $ 0.00000564 $ 0.00000564 $ 0.00000564 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om upsidedowncat (USDCAT) pris

upsidedowncat (USDCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for upsidedowncat (USDCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDCAT's tokenomics, kan du udforske USDCAT tokens live-pris!

USDCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor USDCAT måske er på vej hen? Vores USDCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDCAT Tokens prisprediktion nu!

