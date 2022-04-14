uPlexa (UPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i uPlexa (UPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

uPlexa (UPX) Information uPlexa coin aims to incentivize the mass compute power of IoT devices through PoW. Ultimately enabling a highly decentralized means of anonymous, browser-based blockchain payments. Officiel hjemmeside: https://uplexa.com/ Køb UPX nu!

uPlexa (UPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for uPlexa (UPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Samlet udbud $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B Cirkulerende forsyning $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Alle tiders Høj: $ 0.00216531 $ 0.00216531 $ 0.00216531 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om uPlexa (UPX) pris

uPlexa (UPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for uPlexa (UPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UPX's tokenomics, kan du udforske UPX tokens live-pris!

UPX Prisprediktion Vil du vide, hvor UPX måske er på vej hen? Vores UPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UPX Tokens prisprediktion nu!

