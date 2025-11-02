UdvekslingDEX+
Den direkte Upheaval Finance pris i dag er 0.01026448 USD. Følg med i realtid UPHL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UPHL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Upheaval Finance pris i dag er 0.01026448 USD. Følg med i realtid UPHL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UPHL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om UPHL

UPHL Prisinfo

Hvad er UPHL

UPHL Officiel hjemmeside

UPHL Tokenomics

UPHL Prisprognose

1 UPHL til USD direkte pris:

$0.01026448
$0.01026448$0.01026448
-3.20%1D
mexc
USD
Upheaval Finance (UPHL) Live prisdiagram
Upheaval Finance (UPHL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01025412
$ 0.01025412$ 0.01025412
24H lav
$ 0.01069881
$ 0.01069881$ 0.01069881
24H høj

$ 0.01025412
$ 0.01025412$ 0.01025412

$ 0.01069881
$ 0.01069881$ 0.01069881

$ 0.04077558
$ 0.04077558$ 0.04077558

$ 0.00994095
$ 0.00994095$ 0.00994095

-1.40%

-3.24%

-12.61%

-12.61%

Upheaval Finance (UPHL) realtidsprisen er $0.01026448. I løbet af de sidste 24 timer har UPHL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01025412 og et højdepunkt på $ 0.01069881, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPHLs højeste pris nogensinde er $ 0.04077558, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00994095.

Når det gælder kortsigtet performance, UPHL har ændret sig med -1.40% i løbet af den sidste time, -3.24% i løbet af 24 timer og -12.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Upheaval Finance (UPHL) Markedsinformation

$ 605.64K
$ 605.64K$ 605.64K

--
----

$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M

59.00M
59.00M 59.00M

919,078,600.099126
919,078,600.099126 919,078,600.099126

Den nuværende markedsværdi på Upheaval Finance er $ 605.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPHL er 59.00M, med et samlet udbud på 919078600.099126. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.43M.

Upheaval Finance (UPHL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Upheaval Finance til USD $ -0.00034406637786111.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Upheaval Finance til USD $ -0.0070128169.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Upheaval Finance til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Upheaval Finance til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00034406637786111-3.24%
30 dage$ -0.0070128169-68.32%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Upheaval Finance (UPHL)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Upheaval Finance (UPHL) Ressource

Officiel hjemmeside

Upheaval Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Upheaval Finance (UPHL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Upheaval Finance (UPHL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Upheaval Finance.

Tjek Upheaval Finance prisprediktion nu!

UPHL til lokale valutaer

Upheaval Finance (UPHL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Upheaval Finance (UPHL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UPHL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Upheaval Finance (UPHL)

Hvor meget er Upheaval Finance (UPHL) værd i dag?
Den direkte UPHL pris i USD er 0.01026448 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UPHL til USD pris?
Den aktuelle pris på UPHLtil USD er $ 0.01026448. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Upheaval Finance?
Markedsværdien for UPHL er $ 605.64K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UPHL?
Den cirkulerende forsyning af UPHL er 59.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UPHL?
UPHL opnåede en ATH-pris på 0.04077558 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UPHL?
UPHL så en ATL-pris på 0.00994095 USD.
Hvad er handelsvolumen for UPHL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UPHL er -- USD.
Bliver UPHL højere i år?
UPHL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UPHL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Upheaval Finance (UPHL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

