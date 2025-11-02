Upheaval Finance (UPHL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01025412 $ 0.01025412 $ 0.01025412 24H lav $ 0.01069881 $ 0.01069881 $ 0.01069881 24H høj 24H lav $ 0.01025412$ 0.01025412 $ 0.01025412 24H høj $ 0.01069881$ 0.01069881 $ 0.01069881 All Time High $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 Laveste pris $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 Prisændring (1H) -1.40% Prisændring (1D) -3.24% Prisændring (7D) -12.61% Prisændring (7D) -12.61%

Upheaval Finance (UPHL) realtidsprisen er $0.01026448. I løbet af de sidste 24 timer har UPHL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01025412 og et højdepunkt på $ 0.01069881, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UPHLs højeste pris nogensinde er $ 0.04077558, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00994095.

Når det gælder kortsigtet performance, UPHL har ændret sig med -1.40% i løbet af den sidste time, -3.24% i løbet af 24 timer og -12.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Upheaval Finance (UPHL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 605.64K$ 605.64K $ 605.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.43M$ 9.43M $ 9.43M Cirkulationsforsyning 59.00M 59.00M 59.00M Samlet Udbud 919,078,600.099126 919,078,600.099126 919,078,600.099126

Den nuværende markedsværdi på Upheaval Finance er $ 605.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UPHL er 59.00M, med et samlet udbud på 919078600.099126. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.43M.