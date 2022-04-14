Unvest (UNV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unvest (UNV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unvest (UNV) Information Securely trade your locked tokens with Unvest NFTs & LVTs. Unvest is the open multi-chain DeFi protocol for trading locked tokens. Free, fully customizable Vesting and Distribution for project owners. Officiel hjemmeside: https://unvest.io

Unvest (UNV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unvest (UNV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 667.05K $ 667.05K $ 667.05K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 780.16M $ 780.16M $ 780.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 855.02K $ 855.02K $ 855.02K Alle tiders Høj: $ 0.304292 $ 0.304292 $ 0.304292 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00085502 $ 0.00085502 $ 0.00085502 Få mere at vide om Unvest (UNV) pris

Unvest (UNV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unvest (UNV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNV's tokenomics, kan du udforske UNV tokens live-pris!

