Unstable States Dollar (USD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.69% Prisændring (1D) -0.92% Prisændring (7D) +1.64% Prisændring (7D) +1.64%

Unstable States Dollar (USD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har USD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDs højeste pris nogensinde er $ 0.0019021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, USD har ændret sig med -0.69% i løbet af den sidste time, -0.92% i løbet af 24 timer og +1.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unstable States Dollar (USD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K Cirkulationsforsyning 999.70M 999.70M 999.70M Samlet Udbud 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Den nuværende markedsværdi på Unstable States Dollar er $ 33.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USD er 999.70M, med et samlet udbud på 999704070.541339. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.67K.