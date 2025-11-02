UdvekslingDEX+
Den direkte Unstable States Dollar pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid USD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USD

USD Prisinfo

Hvad er USD

USD Officiel hjemmeside

USD Tokenomics

USD Prisprognose

Unstable States Dollar Logo

Unstable States Dollar Pris (USD)

Ikke noteret

1 USD til USD direkte pris:

--
----
-0.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Unstable States Dollar (USD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:07 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-0.92%

+1.64%

+1.64%

Unstable States Dollar (USD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har USD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDs højeste pris nogensinde er $ 0.0019021, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, USD har ændret sig med -0.69% i løbet af den sidste time, -0.92% i løbet af 24 timer og +1.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unstable States Dollar (USD) Markedsinformation

$ 33.67K
$ 33.67K$ 33.67K

--
----

$ 33.67K
$ 33.67K$ 33.67K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

Den nuværende markedsværdi på Unstable States Dollar er $ 33.67K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USD er 999.70M, med et samlet udbud på 999704070.541339. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.67K.

Unstable States Dollar (USD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Unstable States Dollar til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Unstable States Dollar til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Unstable States Dollar til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Unstable States Dollar til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.92%
30 dage$ 0-69.33%
60 dage$ 0-95.72%
90 dage$ 0--

Hvad er Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Unstable States Dollar (USD) Ressource

Officiel hjemmeside

Unstable States Dollar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Unstable States Dollar (USD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Unstable States Dollar (USD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Unstable States Dollar.

Tjek Unstable States Dollar prisprediktion nu!

USD til lokale valutaer

Unstable States Dollar (USD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Unstable States Dollar (USD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Unstable States Dollar (USD)

Hvor meget er Unstable States Dollar (USD) værd i dag?
Den direkte USD pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USD til USD pris?
Den aktuelle pris på USDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Unstable States Dollar?
Markedsværdien for USD er $ 33.67K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USD?
Den cirkulerende forsyning af USD er 999.70M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USD?
USD opnåede en ATH-pris på 0.0019021 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USD?
USD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for USD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USD er -- USD.
Bliver USD højere i år?
USD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:04:07 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

