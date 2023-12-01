UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i UNLUCKY (UNLUCKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UNLUCKY (UNLUCKY) Information UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Officiel hjemmeside: https://unlucky.fun Hvidbog: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Køb UNLUCKY nu!

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UNLUCKY (UNLUCKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 125.77K $ 125.77K $ 125.77K Samlet udbud $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B Cirkulerende forsyning $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 125.77K $ 125.77K $ 125.77K Alle tiders Høj: $ 0.00000883 $ 0.00000883 $ 0.00000883 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om UNLUCKY (UNLUCKY) pris

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UNLUCKY (UNLUCKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNLUCKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNLUCKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNLUCKY's tokenomics, kan du udforske UNLUCKY tokens live-pris!

UNLUCKY Prisprediktion Vil du vide, hvor UNLUCKY måske er på vej hen? Vores UNLUCKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNLUCKY Tokens prisprediktion nu!

