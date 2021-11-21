UniX (UNIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i UniX (UNIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UniX (UNIX) Information UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Officiel hjemmeside: https://unixgaming.org Hvidbog: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Køb UNIX nu!

UniX (UNIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UniX (UNIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.96K $ 76.96K $ 76.96K Samlet udbud $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Cirkulerende forsyning $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.96K $ 76.96K $ 76.96K Alle tiders Høj: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.00031422 $ 0.00031422 $ 0.00031422 Få mere at vide om UniX (UNIX) pris

UniX (UNIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UniX (UNIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIX's tokenomics, kan du udforske UNIX tokens live-pris!

UNIX Prisprediktion Vil du vide, hvor UNIX måske er på vej hen? Vores UNIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNIX Tokens prisprediktion nu!

