Uniwhale (UNW) Tokenomics

Uniwhale (UNW) Information Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.

We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.

Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime. Officiel hjemmeside: https://www.uniwhale.co Hvidbog: https://docs.uniwhale.co Køb UNW nu!

Uniwhale (UNW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Uniwhale (UNW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.87K $ 16.87K $ 16.87K Samlet udbud $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Cirkulerende forsyning $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Alle tiders Høj: $ 0.984857 $ 0.984857 $ 0.984857 Alle tiders Lav: $ 0.00144181 $ 0.00144181 $ 0.00144181 Nuværende pris: $ 0.00200753 $ 0.00200753 $ 0.00200753 Få mere at vide om Uniwhale (UNW) pris

Uniwhale (UNW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Uniwhale (UNW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNW's tokenomics, kan du udforske UNW tokens live-pris!

UNW Prisprediktion Vil du vide, hvor UNW måske er på vej hen? Vores UNW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNW Tokens prisprediktion nu!

