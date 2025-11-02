Universe Of Gamers (UOG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00032376 $ 0.00032376 $ 0.00032376 24H lav $ 0.00035647 $ 0.00035647 $ 0.00035647 24H høj 24H lav $ 0.00032376$ 0.00032376 $ 0.00032376 24H høj $ 0.00035647$ 0.00035647 $ 0.00035647 All Time High $ 0.00085665$ 0.00085665 $ 0.00085665 Laveste pris $ 0.00029298$ 0.00029298 $ 0.00029298 Prisændring (1H) -0.73% Prisændring (1D) -6.01% Prisændring (7D) -18.89% Prisændring (7D) -18.89%

Universe Of Gamers (UOG) realtidsprisen er $0.00033384. I løbet af de sidste 24 timer har UOG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00032376 og et højdepunkt på $ 0.00035647, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UOGs højeste pris nogensinde er $ 0.00085665, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00029298.

Når det gælder kortsigtet performance, UOG har ændret sig med -0.73% i løbet af den sidste time, -6.01% i løbet af 24 timer og -18.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Universe Of Gamers (UOG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 333.84K$ 333.84K $ 333.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 333.84K$ 333.84K $ 333.84K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Den nuværende markedsværdi på Universe Of Gamers er $ 333.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UOG er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999916.812457. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 333.84K.