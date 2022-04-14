UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i UnitedStates National Debt Coin (USNDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Information The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump Køb USNDC nu!

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UnitedStates National Debt Coin (USNDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.91K $ 7.91K $ 7.91K Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.91K $ 7.91K $ 7.91K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om UnitedStates National Debt Coin (USNDC) pris

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UnitedStates National Debt Coin (USNDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USNDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USNDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USNDC's tokenomics, kan du udforske USNDC tokens live-pris!

