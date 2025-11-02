UnitedHealth xStock (UNHX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 340.92 24H lav $ 341.49 24H høj Laveste pris $ 234.96 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -0.03% Prisændring (7D) -7.05%

UnitedHealth xStock (UNHX) realtidsprisen er $341.16. I løbet af de sidste 24 timer har UNHX handlet mellem et lavpunkt på $ 340.92 og et højdepunkt på $ 341.49, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNHXs højeste pris nogensinde er $ 388.84, mens den laveste pris nogensinde er $ 234.96.

Når det gælder kortsigtet performance, UNHX har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -7.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UnitedHealth xStock (UNHX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 542.57K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.44M Cirkulationsforsyning 1.59K Samlet Udbud 24,729.184313984

Den nuværende markedsværdi på UnitedHealth xStock er $ 542.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNHX er 1.59K, med et samlet udbud på 24729.184313984. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.44M.