Den direkte United States of Memerica pris i dag er 0.00000161 USD. Følg med i realtid MEMERICA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMERICA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEMERICA

MEMERICA Prisinfo

Hvad er MEMERICA

MEMERICA Officiel hjemmeside

MEMERICA Tokenomics

MEMERICA Prisprognose

United States of Memerica Logo

United States of Memerica Pris (MEMERICA)

Ikke noteret

1 MEMERICA til USD direkte pris:

--
----
+1.40%1D
USD
United States of Memerica (MEMERICA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:03:40 (UTC+8)

United States of Memerica (MEMERICA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000157
$ 0.00000157$ 0.00000157
24H lav
$ 0.00000163
$ 0.00000163$ 0.00000163
24H høj

$ 0.00000157
$ 0.00000157$ 0.00000157

$ 0.00000163
$ 0.00000163$ 0.00000163

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+1.46%

+1.34%

+1.34%

United States of Memerica (MEMERICA) realtidsprisen er $0.00000161. I løbet af de sidste 24 timer har MEMERICA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000157 og et højdepunkt på $ 0.00000163, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMERICAs højeste pris nogensinde er $ 0.00000174, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMERICA har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +1.46% i løbet af 24 timer og +1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Markedsinformation

$ 161.46K
$ 161.46K$ 161.46K

--
----

$ 161.46K
$ 161.46K$ 161.46K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på United States of Memerica er $ 161.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMERICA er 100.00B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 161.46K.

United States of Memerica (MEMERICA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af United States of Memerica til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af United States of Memerica til USD $ +0.0000007564.
I de sidste 60 dage var prisændringen af United States of Memerica til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af United States of Memerica til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.46%
30 dage$ +0.0000007564+46.99%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

United States of Memerica (MEMERICA) Ressource

Officiel hjemmeside

United States of Memerica Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil United States of Memerica (MEMERICA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine United States of Memerica (MEMERICA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for United States of Memerica.

Tjek United States of Memerica prisprediktion nu!

MEMERICA til lokale valutaer

United States of Memerica (MEMERICA) Tokenomics

At forstå tokenomics for United States of Memerica (MEMERICA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEMERICA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om United States of Memerica (MEMERICA)

Hvor meget er United States of Memerica (MEMERICA) værd i dag?
Den direkte MEMERICA pris i USD er 0.00000161 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEMERICA til USD pris?
Den aktuelle pris på MEMERICAtil USD er $ 0.00000161. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af United States of Memerica?
Markedsværdien for MEMERICA er $ 161.46K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEMERICA?
Den cirkulerende forsyning af MEMERICA er 100.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEMERICA?
MEMERICA opnåede en ATH-pris på 0.00000174 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEMERICA?
MEMERICA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEMERICA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEMERICA er -- USD.
Bliver MEMERICA højere i år?
MEMERICA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEMERICA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:03:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

