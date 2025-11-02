United States of Memerica (MEMERICA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000157 $ 0.00000157 $ 0.00000157 24H lav $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 24H høj 24H lav $ 0.00000157$ 0.00000157 $ 0.00000157 24H høj $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 All Time High $ 0.00000174$ 0.00000174 $ 0.00000174 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) +1.46% Prisændring (7D) +1.34% Prisændring (7D) +1.34%

United States of Memerica (MEMERICA) realtidsprisen er $0.00000161. I løbet af de sidste 24 timer har MEMERICA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000157 og et højdepunkt på $ 0.00000163, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMERICAs højeste pris nogensinde er $ 0.00000174, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMERICA har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +1.46% i løbet af 24 timer og +1.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 161.46K$ 161.46K $ 161.46K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 161.46K$ 161.46K $ 161.46K Cirkulationsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Samlet Udbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på United States of Memerica er $ 161.46K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMERICA er 100.00B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 161.46K.