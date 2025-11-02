Unit Fartcoin (UFART) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.316501 24H høj $ 0.343857 All Time High $ 1.69 Laveste pris $ 0.305505 Prisændring (1H) -0.93% Prisændring (1D) +4.30% Prisændring (7D) -13.14%

Unit Fartcoin (UFART) realtidsprisen er $0.335851. I løbet af de sidste 24 timer har UFART handlet mellem et lavpunkt på $ 0.316501 og et højdepunkt på $ 0.343857, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UFARTs højeste pris nogensinde er $ 1.69, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.305505.

Når det gælder kortsigtet performance, UFART har ændret sig med -0.93% i løbet af den sidste time, +4.30% i løbet af 24 timer og -13.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unit Fartcoin (UFART) Markedsinformation

Markedsværdi $ 26.91M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 335.92M Cirkulationsforsyning 80.10M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Unit Fartcoin er $ 26.91M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UFART er 80.10M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 335.92M.