Unisocks (SOCKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unisocks (SOCKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unisocks (SOCKS) Information $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Officiel hjemmeside: https://unisocks.exchange/ Køb SOCKS nu!

Unisocks (SOCKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unisocks (SOCKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Samlet udbud $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 Cirkulerende forsyning $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Alle tiders Høj: $ 198,759 $ 198,759 $ 198,759 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 17,244.06 $ 17,244.06 $ 17,244.06 Få mere at vide om Unisocks (SOCKS) pris

Unisocks (SOCKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unisocks (SOCKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOCKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOCKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOCKS's tokenomics, kan du udforske SOCKS tokens live-pris!

SOCKS Prisprediktion Vil du vide, hvor SOCKS måske er på vej hen? Vores SOCKS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOCKS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!