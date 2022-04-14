Unique Utility (UNQT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unique Utility (UNQT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unique Utility (UNQT) Information Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Officiel hjemmeside: https://unique.finance/ Hvidbog: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Køb UNQT nu!

Unique Utility (UNQT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unique Utility (UNQT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.48K $ 54.48K $ 54.48K Alle tiders Høj: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054476 $ 0.00054476 $ 0.00054476 Få mere at vide om Unique Utility (UNQT) pris

Unique Utility (UNQT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unique Utility (UNQT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNQT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNQT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNQT's tokenomics, kan du udforske UNQT tokens live-pris!

