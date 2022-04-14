UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomics Få vigtig indsigt i UNION Protocol Governance (UNN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UNION Protocol Governance (UNN) Information UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Officiel hjemmeside: https://unn.finance

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UNION Protocol Governance (UNN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 125.31K $ 125.31K $ 125.31K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 203.73K $ 203.73K $ 203.73K Alle tiders Høj: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020373 $ 0.00020373 $ 0.00020373 Få mere at vide om UNION Protocol Governance (UNN) pris

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UNION Protocol Governance (UNN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNN's tokenomics, kan du udforske UNN tokens live-pris!

