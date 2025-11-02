UniLend Finance (UFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00358185 24H høj $ 0.00441969 All Time High $ 4.47 Laveste pris $ 0.0028792 Prisændring (1H) +0.31% Prisændring (1D) +21.71% Prisændring (7D) +19.69%

UniLend Finance (UFT) realtidsprisen er $0.00440415. I løbet af de sidste 24 timer har UFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00358185 og et højdepunkt på $ 0.00441969, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UFTs højeste pris nogensinde er $ 4.47, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0028792.

Når det gælder kortsigtet performance, UFT har ændret sig med +0.31% i løbet af den sidste time, +21.71% i løbet af 24 timer og +19.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UniLend Finance (UFT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 440.42K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 440.42K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på UniLend Finance er $ 440.42K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UFT er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 440.42K.