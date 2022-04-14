Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Information UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) includes anything unusual seen in the sky, space, or even underwater that can’t easily be explained. It goes beyond “UFO” (Unidentified Flying Object), which only refers to things flying and often makes people think of alien spaceships. UAP covers a wider range of strange events and objects, not just flying ones, to better understand what might be happening. The project's vision is to help the decades old long movement of truth-seekers. Its mission is expediting the progress of the UAP/UFO community, to finally find the answers for the thousands of questions humanity has been asking for centuries. Sadly, the tightly kept secrets regarding the unknown such as flying objects, aliens, the unknown and everything in-between are protected by relentless forces, therefor we must unite and use the power of crypto to break open Pandora's box that is kept away from the public. Officiel hjemmeside: https://uaponsol.com Køb UAP nu!

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45,34K $ 45,34K $ 45,34K Samlet udbud $ 932,53M $ 932,53M $ 932,53M Cirkulerende forsyning $ 932,53M $ 932,53M $ 932,53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45,34K $ 45,34K $ 45,34K Alle tiders Høj: $ 0,00111176 $ 0,00111176 $ 0,00111176 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) pris

Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UAP's tokenomics, kan du udforske UAP tokens live-pris!

