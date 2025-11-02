Unicorn Meat (W🍖) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00933235 $ 0.00933235 $ 0.00933235 24H lav $ 0.00942142 $ 0.00942142 $ 0.00942142 24H høj 24H lav $ 0.00933235$ 0.00933235 $ 0.00933235 24H høj $ 0.00942142$ 0.00942142 $ 0.00942142 All Time High $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Laveste pris $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) +0.70% Prisændring (7D) -4.47% Prisændring (7D) -4.47%

Unicorn Meat (W🍖) realtidsprisen er $0.00941389. I løbet af de sidste 24 timer har W🍖 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00933235 og et højdepunkt på $ 0.00942142, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. W🍖s højeste pris nogensinde er $ 0.01772418, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00259296.

Når det gælder kortsigtet performance, W🍖 har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, +0.70% i løbet af 24 timer og -4.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) Markedsinformation

Markedsværdi $ 942.06K$ 942.06K $ 942.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 942.06K$ 942.06K $ 942.06K Cirkulationsforsyning 99.99M 99.99M 99.99M Samlet Udbud 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Den nuværende markedsværdi på Unicorn Meat er $ 942.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af W🍖 er 99.99M, med et samlet udbud på 99990775.43. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 942.06K.