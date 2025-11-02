UNIBROS (UNIBROS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000875 $ 0.0000875 $ 0.0000875 24H lav $ 0.00009486 $ 0.00009486 $ 0.00009486 24H høj 24H lav $ 0.0000875$ 0.0000875 $ 0.0000875 24H høj $ 0.00009486$ 0.00009486 $ 0.00009486 All Time High $ 0.00021219$ 0.00021219 $ 0.00021219 Laveste pris $ 0.00007395$ 0.00007395 $ 0.00007395 Prisændring (1H) -2.28% Prisændring (1D) +0.49% Prisændring (7D) -26.35% Prisændring (7D) -26.35%

UNIBROS (UNIBROS) realtidsprisen er $0.00008793. I løbet af de sidste 24 timer har UNIBROS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000875 og et højdepunkt på $ 0.00009486, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNIBROSs højeste pris nogensinde er $ 0.00021219, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007395.

Når det gælder kortsigtet performance, UNIBROS har ændret sig med -2.28% i løbet af den sidste time, +0.49% i løbet af 24 timer og -26.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UNIBROS (UNIBROS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 44.01K$ 44.01K $ 44.01K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 87.93K$ 87.93K $ 87.93K Cirkulationsforsyning 500.49M 500.49M 500.49M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på UNIBROS er $ 44.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNIBROS er 500.49M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.93K.