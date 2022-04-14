Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ungraduate Gamer (UGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ungraduate Gamer (UGG) Information Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Officiel hjemmeside: https://www.ungraduatetoken.com/ Køb UGG nu!

Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ungraduate Gamer (UGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.31K $ 19.31K $ 19.31K Samlet udbud $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M Cirkulerende forsyning $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.31K $ 19.31K $ 19.31K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ungraduate Gamer (UGG) pris

Ungraduate Gamer (UGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ungraduate Gamer (UGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UGG's tokenomics, kan du udforske UGG tokens live-pris!

