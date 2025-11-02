UdvekslingDEX+
Den direkte Unbagging The Ocean pris i dag er 0.00001331 USD. Følg med i realtid UNBAGGED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk UNBAGGED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Unbagging The Ocean Pris (UNBAGGED)

1 UNBAGGED til USD direkte pris:

--
----
-19.40%1D
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Live prisdiagram
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001308
$ 0.00001308$ 0.00001308
24H lav
$ 0.00001657
$ 0.00001657$ 0.00001657
24H høj

$ 0.00001308
$ 0.00001308$ 0.00001308

$ 0.00001657
$ 0.00001657$ 0.00001657

$ 0.00060993
$ 0.00060993$ 0.00060993

$ 0.00000447
$ 0.00000447$ 0.00000447

+1.71%

-19.45%

-39.32%

-39.32%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) realtidsprisen er $0.00001331. I løbet af de sidste 24 timer har UNBAGGED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001308 og et højdepunkt på $ 0.00001657, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNBAGGEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00060993, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000447.

Når det gælder kortsigtet performance, UNBAGGED har ændret sig med +1.71% i løbet af den sidste time, -19.45% i løbet af 24 timer og -39.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Markedsinformation

$ 13.30K
$ 13.30K$ 13.30K

--
----

$ 13.30K
$ 13.30K$ 13.30K

998.95M
998.95M 998.95M

998,948,429.19796
998,948,429.19796 998,948,429.19796

Den nuværende markedsværdi på Unbagging The Ocean er $ 13.30K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNBAGGED er 998.95M, med et samlet udbud på 998948429.19796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.30K.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Unbagging The Ocean til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Unbagging The Ocean til USD $ -0.0000124191.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Unbagging The Ocean til USD $ +0.0000162293.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Unbagging The Ocean til USD $ -0.00005582408822911345.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-19.45%
30 dage$ -0.0000124191-93.30%
60 dage$ +0.0000162293+121.93%
90 dage$ -0.00005582408822911345-80.74%

Hvad er Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Ressource

Officiel hjemmeside

Unbagging The Ocean Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Unbagging The Ocean (UNBAGGED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Unbagging The Ocean (UNBAGGED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Unbagging The Ocean.

Tjek Unbagging The Ocean prisprediktion nu!

UNBAGGED til lokale valutaer

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Unbagging The Ocean (UNBAGGED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om UNBAGGED Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Hvor meget er Unbagging The Ocean (UNBAGGED) værd i dag?
Den direkte UNBAGGED pris i USD er 0.00001331 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle UNBAGGED til USD pris?
Den aktuelle pris på UNBAGGEDtil USD er $ 0.00001331. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Unbagging The Ocean?
Markedsværdien for UNBAGGED er $ 13.30K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af UNBAGGED?
Den cirkulerende forsyning af UNBAGGED er 998.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på UNBAGGED?
UNBAGGED opnåede en ATH-pris på 0.00060993 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på UNBAGGED?
UNBAGGED så en ATL-pris på 0.00000447 USD.
Hvad er handelsvolumen for UNBAGGED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for UNBAGGED er -- USD.
Bliver UNBAGGED højere i år?
UNBAGGED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se UNBAGGED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

