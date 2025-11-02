Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001308 24H lav $ 0.00001657 24H høj All Time High $ 0.00060993 Laveste pris $ 0.00000447 Prisændring (1H) +1.71% Prisændring (1D) -19.45% Prisændring (7D) -39.32%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) realtidsprisen er $0.00001331. I løbet af de sidste 24 timer har UNBAGGED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001308 og et højdepunkt på $ 0.00001657, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UNBAGGEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00060993, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000447.

Når det gælder kortsigtet performance, UNBAGGED har ændret sig med +1.71% i løbet af den sidste time, -19.45% i løbet af 24 timer og -39.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.30K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.30K Cirkulationsforsyning 998.95M Samlet Udbud 998,948,429.19796

Den nuværende markedsværdi på Unbagging The Ocean er $ 13.30K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UNBAGGED er 998.95M, med et samlet udbud på 998948429.19796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.30K.