UltraXRP (ULTRAXRP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 24H lav $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 24H høj 24H lav $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 24H høj $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 All Time High $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Laveste pris $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +0.77% Prisændring (7D) -2.95% Prisændring (7D) -2.95%

UltraXRP (ULTRAXRP) realtidsprisen er $2.43. I løbet af de sidste 24 timer har ULTRAXRP handlet mellem et lavpunkt på $ 2.4 og et højdepunkt på $ 2.44, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ULTRAXRPs højeste pris nogensinde er $ 3.61, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.09.

Når det gælder kortsigtet performance, ULTRAXRP har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.77% i løbet af 24 timer og -2.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UltraXRP (ULTRAXRP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 41.27K$ 41.27K $ 41.27K Cirkulationsforsyning 16.97K 16.97K 16.97K Samlet Udbud 16,972.66151399082 16,972.66151399082 16,972.66151399082

Den nuværende markedsværdi på UltraXRP er $ 41.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ULTRAXRP er 16.97K, med et samlet udbud på 16972.66151399082. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 41.27K.