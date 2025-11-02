ULTIMO (ULTIMO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000316 24H lav $ 0.00003179 24H høj All Time High $ 0.00031687 Laveste pris $ 0.0000316 Prisændring (1H) -0.60% Prisændring (1D) -0.53% Prisændring (7D) -19.39%

ULTIMO (ULTIMO) realtidsprisen er $0.0000316. I løbet af de sidste 24 timer har ULTIMO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000316 og et højdepunkt på $ 0.00003179, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ULTIMOs højeste pris nogensinde er $ 0.00031687, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000316.

Når det gælder kortsigtet performance, ULTIMO har ændret sig med -0.60% i løbet af den sidste time, -0.53% i løbet af 24 timer og -19.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ULTIMO (ULTIMO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.60K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.60K Cirkulationsforsyning 999.90M Samlet Udbud 999,898,012.462031

Den nuværende markedsværdi på ULTIMO er $ 31.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ULTIMO er 999.90M, med et samlet udbud på 999898012.462031. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.60K.