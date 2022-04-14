Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics
Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace.
We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.
Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ultimate Frog Racing (UFR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Ultimate Frog Racing (UFR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal UFR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange UFR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår UFR's tokenomics, kan du udforske UFR tokens live-pris!
