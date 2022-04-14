Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ultimate Frog Racing (UFR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ultimate Frog Racing (UFR) Information Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. Officiel hjemmeside: https://www.ultimatefrogracing.com/ Køb UFR nu!

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ultimate Frog Racing (UFR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.67K $ 59.67K $ 59.67K Alle tiders Høj: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ultimate Frog Racing (UFR) pris

Ultimate Frog Racing (UFR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ultimate Frog Racing (UFR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UFR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UFR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UFR's tokenomics, kan du udforske UFR tokens live-pris!

