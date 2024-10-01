Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ugly Dog (UGLYDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ugly Dog (UGLYDOG) Information Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. Officiel hjemmeside: https://uglydog.meme Hvidbog: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf Køb UGLYDOG nu!

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ugly Dog (UGLYDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 192.61K $ 192.61K $ 192.61K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 192.61K $ 192.61K $ 192.61K Alle tiders Høj: $ 0.00370586 $ 0.00370586 $ 0.00370586 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019263 $ 0.00019263 $ 0.00019263 Få mere at vide om Ugly Dog (UGLYDOG) pris

Ugly Dog (UGLYDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ugly Dog (UGLYDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UGLYDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UGLYDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UGLYDOG's tokenomics, kan du udforske UGLYDOG tokens live-pris!

UGLYDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor UGLYDOG måske er på vej hen? Vores UGLYDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UGLYDOG Tokens prisprediktion nu!

