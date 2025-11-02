UFO Gaming (UFO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005569$ 0.00005569 $ 0.00005569 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +12.77% Prisændring (1D) +1.43% Prisændring (7D) +9.69% Prisændring (7D) +9.69%

UFO Gaming (UFO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har UFO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UFOs højeste pris nogensinde er $ 0.00005569, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, UFO har ændret sig med +12.77% i løbet af den sidste time, +1.43% i løbet af 24 timer og +9.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

UFO Gaming (UFO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Cirkulationsforsyning 25.76T 25.76T 25.76T Samlet Udbud 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Den nuværende markedsværdi på UFO Gaming er $ 1.71M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UFO er 25.76T, med et samlet udbud på 25757575757575.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.71M.