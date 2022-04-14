UFC Fan Token (UFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i UFC Fan Token (UFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UFC Fan Token (UFC) Information The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association. Officiel hjemmeside: https://socios.com Køb UFC nu!

UFC Fan Token (UFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UFC Fan Token (UFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 438.27K $ 438.27K $ 438.27K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Alle tiders Høj: $ 7.61 $ 7.61 $ 7.61 Alle tiders Lav: $ 0.123672 $ 0.123672 $ 0.123672 Nuværende pris: $ 0.180999 $ 0.180999 $ 0.180999 Få mere at vide om UFC Fan Token (UFC) pris

UFC Fan Token (UFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UFC Fan Token (UFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UFC's tokenomics, kan du udforske UFC tokens live-pris!

