UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Information UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Officiel hjemmeside: https://www.digift.sg/user/login Hvidbog: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Køb UMINT nu!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Samlet udbud $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Cirkulerende forsyning $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Alle tiders Høj: $ 103.15 $ 103.15 $ 103.15 Alle tiders Lav: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Nuværende pris: $ 103.15 $ 103.15 $ 103.15 Få mere at vide om UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) pris

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UMINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UMINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UMINT's tokenomics, kan du udforske UMINT tokens live-pris!

