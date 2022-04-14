UA1 (UA1) Tokenomics Få vigtig indsigt i UA1 (UA1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UA1 (UA1) Information What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement. Officiel hjemmeside: https://www.ua1.ai Hvidbog: https://docs.ua1.ai Køb UA1 nu!

UA1 (UA1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UA1 (UA1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.92K $ 25.92K $ 25.92K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.29K $ 42.29K $ 42.29K Alle tiders Høj: $ 0.00740758 $ 0.00740758 $ 0.00740758 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042319 $ 0.00042319 $ 0.00042319 Få mere at vide om UA1 (UA1) pris

UA1 (UA1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UA1 (UA1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UA1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UA1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UA1's tokenomics, kan du udforske UA1 tokens live-pris!

