Tyke The Elephant (TYKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tyke The Elephant (TYKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Tyke The Elephant (TYKE) Information Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse. Officiel hjemmeside: https://www.tykeonsol.com Køb TYKE nu!

Tyke The Elephant (TYKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tyke The Elephant (TYKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.98K $ 10.98K $ 10.98K Samlet udbud $ 755.48M $ 755.48M $ 755.48M Cirkulerende forsyning $ 755.48M $ 755.48M $ 755.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.98K $ 10.98K $ 10.98K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Tyke The Elephant (TYKE) pris

Tyke The Elephant (TYKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tyke The Elephant (TYKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TYKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TYKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TYKE's tokenomics, kan du udforske TYKE tokens live-pris!

