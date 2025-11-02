Tycoon by Shareland (TYCOON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00387366 $ 0.00387366 $ 0.00387366 24H lav $ 0.00930064 $ 0.00930064 $ 0.00930064 24H høj 24H lav $ 0.00387366$ 0.00387366 $ 0.00387366 24H høj $ 0.00930064$ 0.00930064 $ 0.00930064 All Time High $ 0.00930064$ 0.00930064 $ 0.00930064 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.83% Prisændring (1D) -48.25% Prisændring (7D) +69.59% Prisændring (7D) +69.59%

Tycoon by Shareland (TYCOON) realtidsprisen er $0.00433178. I løbet af de sidste 24 timer har TYCOON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00387366 og et højdepunkt på $ 0.00930064, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TYCOONs højeste pris nogensinde er $ 0.00930064, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TYCOON har ændret sig med -1.83% i løbet af den sidste time, -48.25% i løbet af 24 timer og +69.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Cirkulationsforsyning 233.79M 233.79M 233.79M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tycoon by Shareland er $ 1.01M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TYCOON er 233.79M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.33M.