TXNScan (TXN) Information As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts. Officiel hjemmeside: https://txnscan.com/ Hvidbog: https://docs.txnscan.com/ Køb TXN nu!

TXNScan (TXN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TXNScan (TXN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K Alle tiders Høj: $ 0.01103486 $ 0.01103486 $ 0.01103486 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011299 $ 0.00011299 $ 0.00011299 Få mere at vide om TXNScan (TXN) pris

TXNScan (TXN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TXNScan (TXN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXN's tokenomics, kan du udforske TXN tokens live-pris!

