TXN Club (TXN) Information TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Officiel hjemmeside: https://txntech.club/ Hvidbog: https://docs.txntech.club/ Køb TXN nu!

TXN Club (TXN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TXN Club (TXN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Alle tiders Høj: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00081166 $ 0.00081166 $ 0.00081166 Få mere at vide om TXN Club (TXN) pris

TXN Club (TXN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TXN Club (TXN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXN's tokenomics, kan du udforske TXN tokens live-pris!

