TXA (TXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i TXA (TXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TXA (TXA) Information The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange) Officiel hjemmeside: https://www.txa.app/ Køb TXA nu!

TXA (TXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TXA (TXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Samlet udbud $ 47.89M $ 47.89M $ 47.89M Cirkulerende forsyning $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K Alle tiders Høj: $ 5.85 $ 5.85 $ 5.85 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020008 $ 0.00020008 $ 0.00020008 Få mere at vide om TXA (TXA) pris

TXA (TXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TXA (TXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXA's tokenomics, kan du udforske TXA tokens live-pris!

TXA Prisprediktion Vil du vide, hvor TXA måske er på vej hen? Vores TXA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TXA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!