TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Information TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short "twin-token" method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. Officiel hjemmeside: https://app.twinfinance.io Hvidbog: https://docs.twinfinance.io

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 589.54 Samlet udbud $ 19.77 Cirkulerende forsyning $ 19.77 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 587.90 Alle tiders Høj: $ 101.77 Alle tiders Lav: $ 25.95 Nuværende pris: $ 29.74

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ICOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ICOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ICOIN's tokenomics, kan du udforske ICOIN tokens live-pris!

